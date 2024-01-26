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26.01.2024 18:38 | интересное от KIKOs | комментарии: 0  ↓ 
В 1953 году Магритт рисует
знаменитую "Голконду". Сам Рене
утверждал, что данная картина
олицетворяет одноликость толпы и
одиночество индивидуума в ней,
который может прикоснуться к
настоящей жизни - опять же - лишь во
сне.
1600x1132, 307 Kb / Rene Magritte, golconda

Rene Magritte, golconda

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