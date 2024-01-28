ещё! выкл. сиськи
28.01.2024 06:48 | прочее от Vintorezz | комментарии: 4  ↓ 
Фотик на дискетах

Sony Mavica
800x523, 92 Kb / фотоаппарат, дискета, Sony Mavica, Sony, Mavica

фотоаппарат, дискета, Sony Mavica, Sony, Mavica

комментарии
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Moveton | 28.01.2024 06:54
Не знаю считать ли повтором. Дискета другого цвета всё таки. BLOG:)52539
Vintorezz | 28.01.2024 06:55
Moveton (06:54), да тут вообще другое фото!))
Moveton | 28.01.2024 07:12
Vintorezz (06:55), да, пожалуй. Присмотрелся, что и модель другая, хотя и на первый взгляд очень похожая. Их вообще в серии Sony Digital Mavica MVC-FDx 18 штук.
Например, FD85 видео уже умела: https://habr.com/ru/articles/471824/
А в FD91 серьёзный объектив и встроенный пых:
Mirkrann | 28.01.2024 10:11
Была у меня видеокамера Sony, которая на CD писала. Но такое... Ахренеть...
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