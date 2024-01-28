ещё! выкл. сиськи
28.01.2024 07:32 | картинки от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 

768x432, 42 Kb / Жена, сигареты, синий, winston, Уинстон, Черчилль

Жена, сигареты, синий, winston, Уинстон, Черчилль

комментарии
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koba | 28.01.2024 10:35
:D Непонятно только, почему у нас принято называть его Черчилль, а не Чёрчил? Ну, или просто Чёрт? DDD
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