ещё! выкл. сиськи
30.01.2024 09:39 | прочее от Vintorezz | комментарии: 5  ↓ 
Типичный набор аппаратуры советского меломана 80-х
1500x1000, 286 Kb / пластинка, винил, проигрыватель, магнитофон, ссср, Пол Маккартни, маяк, вега, тумбочка

пластинка, винил, проигрыватель, магнитофон, ссср, Пол Маккартни, маяк, вега, тумбочка

комментарии
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lexa_de | 30.01.2024 10:24
У меня "Вега" была уже с кассетником и две тяжеленные колонки к ней.
mr.bsa | 30.01.2024 10:30
бобинник N1 ушёл за мопед, N2 за мацацикл, ая то думал что меломан)
DimaS | 30.01.2024 11:07
Маяк второго класса? У меломана??? Вертушку ещё понимаю, но Маяк??? И у настоящего меломана ещё и усилители должны быть 2 шт. Предварительный и мощности.
Хотя у Маяка была одна из самых низких детонаций при проигрывании кассет. Что да, то да. И, настоящий меломан сразу плату шумоподавления маяковскую переделывал, если паять умел.
312kbps | 30.01.2024 11:43
"Типичный набор аппаратуры советского меломана 80-х" - )))))
у 99% народа денег не было на такие игрушки, да еще и купить не было возможности, на каждом углу не продавались !
kikOS | 30.01.2024 12:05
312kbps (11:43), в 90-х, больмень начали появляться такие игрушки, но никак не в 80-х
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