ещё! выкл. сиськи
30.01.2024 11:14 | тексты от KIKOs | комментарии: 3  ↓ 
-Тебя пьяную и без трусов, принесли три
довольных негра, а я, значит напрасно злюсь?
- Ты просто скорпион и агрессивно всё
воспринимаешь!
комментарии
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mr.bsa | 30.01.2024 11:18
шизу не набалтывай пжлст. по тв и так достаточно.
KIKOs | 30.01.2024 11:30
mr.bsa (11:18), я е*ал тот гвоздь, на котором висит портрет твоей семьи.
KIKOs | 30.01.2024 11:48
mr.bsa (11:18), https://vk.com/video-60620017_171125503
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