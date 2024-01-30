30.01.2024 14:58 | интересное от KIKOs | комментарии: 0 ↓ от albert matignon la morphine



«Морфинистки», Aльбeрт Мaтиньoн



1905г. Холст, масло. Частная коллекция.



Сейчас французский художник Albert Matignon(1869-1937) мало кому известен. Даже год рождения точно установить не удалось. В некоторых источниках указывается, что он родился в 1860 году. Не известно, был ли он популярен в свое время, но в парижском Салоне он выставлял свои работы, практически, ежегодно.



Среди них одна из самых обсуждаемых - картина «Морфинистки», которая была представлена публике в 1905 году. Эта работа пользовалась успехом. Об этом говорит тот факт, что спустя некоторое время были выпущены открытки с изображением «Морфинистки», которые продавались довольно неплохо. Сюжет, совершенно невозможный в наши дни, но до чего же они дивные, чертовки!



Морфий - пагубная мода 19 века. Употребление подобных дурманящих наркотических средств, пользовалось определенной популярностью в маргинальном сознании представителей среднего класса XIX века, и вело к трагическим последствиям для их физического, морального здоровья и жизни.

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