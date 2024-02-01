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01.02.2024 06:12 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Программист и ассистент в зале с Большой Электронной Вычислительной Машиной - самым мощным компьютером в мире на тот момент, Новосибирск, СССР, 1965 год.
1024x780, 198 Kb / Новосибирск, СССР, ЭВМ, программист, компьютер, Советская Атлантида, печатная машинка

Новосибирск, СССР, ЭВМ, программист, компьютер, Советская Атлантида, печатная машинка

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