ещё! выкл. сиськи
03.02.2024 08:36 | прочее от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 

720x1299, 183 Kb / Попа, кофта, блондинка, леггинсы

Попа, кофта, блондинка, леггинсы

комментарии
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Lex72 | 03.02.2024 09:39
В последнее время часто жду подвоха от фотографий (нейросеть/не нейросеть).
Но это точно нейросетка. Невнятная вышивка на пояснице, справа внизу кривая плитка, справа от правой булки видна ещё одна кривая плитка, слева от бедра неровная по плоскости плитка. С машинами в левой верхней части нейросетка вообще неправдиво как-то всё сделала. И заколка для волос... прядь прямо по ней идёт. Ни разу такого не видел.
draeb | 03.02.2024 11:07
Lex72 (09:39), плюс с мочкой уха что-то. Но булки получились, согласись)))
Lex72 | 03.02.2024 11:30
draeb (11:07), а то! :-)
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