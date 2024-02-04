ещё! выкл. сиськи
04.02.2024 17:03 | тексты от KIKOs | комментарии: 1  ↓ 
В 1-ном городе, в обычной 9-витеиташке,
на 3-ретьем этаже, в 15-надцатой
квартире стояла 2-вухъярусная кровать.
И на ней сидели коты: весло ухий и
глотка шерстный
комментарии
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Лелик | 04.02.2024 17:48
Да уж. Тебе не писАть, не пИсать нельзя
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