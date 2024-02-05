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05.02.2024 02:49 | ссылки от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
https://www.numbeo.com/crime/region_rankings.jsp?title=2024®ion=151

Индекс, криминал, Новосибирск

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