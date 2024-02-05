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05.02.2024 19:01 | интересное от KIKOs | комментарии: 0 ↓
Try Anything Once (рус. Попробуй ещё что-нибудь) — первый сольный альбом Алана Парсонса после распада The Alan Parsons Project, изданный в 1993 году. Помимо Алана Парсонса, активную роль в написании альбома сыграли постоянные участники проекта Йен Байрнсон и Эндрю Пауэлл, а также участник рок-группы Ambrosia Дэвид Пак.
В музыкальном плане альбом существенно отличается от ранних альбомов The Alan Parsons Project, скорее продолжая уклон в сторону объединения элементов рок-музыки с битом, начатый в альбомах Stereotomy и Gaudi. Тем не менее, на этом альбоме присутствуют и привычные для проекта композиции в духе Эрика Вулфсона.
Try Anything Once — это последний альбом Алана Парсонса, выпущенный лейблом Arista Records.
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