ещё! выкл. сиськи
05.02.2024 19:01 | интересное от KIKOs | комментарии: 0  ↓ 
Try Anything Once (рус. Попробуй ещё что-нибудь) — первый сольный альбом Алана Парсонса после распада The Alan Parsons Project, изданный в 1993 году. Помимо Алана Парсонса, активную роль в написании альбома сыграли постоянные участники проекта Йен Байрнсон и Эндрю Пауэлл, а также участник рок-группы Ambrosia Дэвид Пак.

В музыкальном плане альбом существенно отличается от ранних альбомов The Alan Parsons Project, скорее продолжая уклон в сторону объединения элементов рок-музыки с битом, начатый в альбомах Stereotomy и Gaudi. Тем не менее, на этом альбоме присутствуют и привычные для проекта композиции в духе Эрика Вулфсона.

Try Anything Once — это последний альбом Алана Парсонса, выпущенный лейблом Arista Records.
1400x1401, 595 Kb / Try Anything Once, альбом, Parsons Alan

Try Anything Once, альбом, Parsons Alan

комментариев нет
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  1
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 130220 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2024 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 152 / 257| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer