от Try Anything Once (рус. Попробуй ещё что-нибудь) — первый сольный альбом Алана Парсонса после распада The Alan Parsons Project, изданный в 1993 году. Помимо Алана Парсонса, активную роль в написании альбома сыграли постоянные участники проекта Йен Байрнсон и Эндрю Пауэлл, а также участник рок-группы Ambrosia Дэвид Пак.



В музыкальном плане альбом существенно отличается от ранних альбомов The Alan Parsons Project, скорее продолжая уклон в сторону объединения элементов рок-музыки с битом, начатый в альбомах Stereotomy и Gaudi. Тем не менее, на этом альбоме присутствуют и привычные для проекта композиции в духе Эрика Вулфсона.



Try Anything Once — это последний альбом Алана Парсонса, выпущенный лейблом Arista Records.

