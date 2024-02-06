ещё! выкл. сиськи
06.02.2024 10:07 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Последний линкор Великобритании HMS Vanguard, во время сдачи на слом в 1960 году
1994x1553, 617 Kb / ч/б, корабль, линкор, Англия

ч/б, корабль, линкор, Англия

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