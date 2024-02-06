ещё! выкл. сиськи
06.02.2024 20:43 | ссылки от Polina | комментарии: 4  ↓ 

музыка, боевая песня норвежских викингов

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
mr.bsa | 06.02.2024 20:52
слушай а кони какой национальности у них
Polina | 06.02.2024 21:09
mr.bsa (20:52), конОрвы спошные, не иначе )
mr.bsa | 07.02.2024 01:32
Polina (21:09), падажии) Норвеги жиесть. Пёхом и без вёсел жинет.
mr.bsa | 07.02.2024 02:39
Polina (21:09), у тебя все ходы записаны, знаю)и нет.
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  3
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 130230 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2024 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 148 / 255| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer