ещё! выкл. сиськи
08.02.2024 15:09 | тексты от KIKOs | комментарии: 0  ↓ 
Сделал второй профиль, так...,
за женой проследить.
Познакомились... Пофлиртовали.
Узнал, что я умер два года назад.
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