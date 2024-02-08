ещё! выкл. сиськи
08.02.2024 15:45 | тексты от KIKOs | комментарии: 4  ↓ 
Не пейте всяку чушь BLOG:)166664

Вот истинный напиток всех времён и народов
600x800, 107 Kb / бутылка, рюмка, портвейн, 777

бутылка, рюмка, портвейн, 777

комментарии
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DimaS | 08.02.2024 16:41
Раньше, в 80х, он был хорош, когда из винограда его делали. Теперь говно говнистое, химическое. Несколько лет назад решил молодость вспомнить, купил три топора, выкинул после пары глотков.
DimaS | 08.02.2024 16:44
А вот позавчера искал Херес, но в КБ наткнулся на вино ликерное Портвейн Чашма белый 0,75 л из Узбекистана. Аналог Хереса. Был приятно удивлён.
https://www.cru.ru/upload/resi ... d/d51/6bb/1091810/46911_2.webp
KIKOs | 08.02.2024 16:48
DimaS (16:44), чашмой всю молодость баловались))) бормотухой называли!
mr.bsa | 08.02.2024 16:54
DimaS (16:41), возможно хоть 777 хоть с другой ёмкости пивали Виномателиалы;) Кубаньвино, после второй семисотой банки в трёх пастях))... картинка
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