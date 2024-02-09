ещё! выкл. сиськи
09.02.2024 17:01 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Убийство Инеджиро Асанумы, председателя Японской социалистической партии, 17-летним правым ультранационалистом Отоей Ямагучи. 1960 год.

Фотография получила Пулитцеровскую премию
1977x1725, 524 Kb / ч/б, мечь, убийство, Япония

ч/б, мечь, убийство, Япония

комментариев нет
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  2
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 130263 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2024 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 166 / 258| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer