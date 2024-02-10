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10.02.2024 17:33 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 

1000x1533, 324 Kb / Лестница, лепнина, дворец, роспись, дизайн, архитектура

Лестница, лепнина, дворец, роспись, дизайн, архитектура

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garry_stanis | 10.02.2024 20:51
Заброшка. DICTATOR PALACE. Португалия. Этот португальский дворец - одно из самых потрясающих заброшенных мест, которые я имел удовольствие видеть. Снаружи довольно невзрачное здание с мемориальной доской, которая говорит только о том, что здание было построено в 1928 году национальной диктатурой. Когда-то здесь жил преуспевающий профессор медицины. Португальское правительство приобрело это здание в 1920-х годах. В 1950-х годах государство внесло некоторые незначительные изменения, но через некоторое время здание было заброшено, и с тех пор оно пришло в упадок.
Прямоугольный центральный холл имеет высоту четырех этажей. Стены и потолок украшены декоративной золотой штукатуркой и лепниной. Четыре балкона выходят в холл на третьем этаже. Два высоких старинных зеркала украшают стены на втором этаже, потемневшие от времени и пыли.
В середине 2000-х годов риэлторская компания купила Дворец диктатуры. Компания заплатила за участок около 20 миллионов евро. У них были планы отремонтировать здание и превратить его в элитное жилье. Планировалось превратить дворец в апартаменты или роскошный отель. Город одобрил необходимые планы сноса. Неясно, почему эта компания так и не приступила к сносу.
Год спустя другая группа недвижимости купила участок, примерно через 6 лет эта группа недвижимости подала заявление о банкротстве. Американский кредитор выкупил их долговые обязательства и портфель недвижимости.
Группа активистов заняла здание. Активисты были возмущены бездействием по сохранению этого исторического здания. Они выступали за реконструкцию, но новые владельцы не реагировали. Вместо того, чтобы отвечать на их звонки, они вызвали полицию, чтобы их выселили. Сегодня этот прекрасный дворец находится на реконструкции.
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