ещё! выкл. сиськи
13.02.2024 07:04 | прочее от gresyr | комментарии: 1  ↓ 

832x1424, 573 Kb / горы, фьорд, корабль, парусник, нейросеть, рисунок

горы, фьорд, корабль, парусник, нейросеть, рисунок

комментарии
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gresyr | 13.02.2024 14:26
Судя по оценкам, у кого-то тут либо гидрофобия либо боязнь высоты.
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