ещё! выкл. сиськи
13.02.2024 12:02 | прочее от KIKOs | комментарии: 7  ↓ 

800x803, 132 Kb / токарь, дети, токарный станок, штангенциркуль

токарь, дети, токарный станок, штангенциркуль

комментарии
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Vintorezz | 13.02.2024 13:17
Почему без очков!
саныч | 13.02.2024 13:37
Девку охмуряет!
Manshtein | 13.02.2024 13:55
А токарь с токарихой,
С сватьей бабой Бабарихой...
DimaS | 13.02.2024 14:38
Ладно, фото постановочное, станок остановлен. Но если бы работал, то мастер ссаной доской девку от шпинделя отогнал бы одним ударом - легко руку в халате затянуть может.
Lex72 | 13.02.2024 17:35
Восьмиклассники Вася Кошелев и Рая Шишканова осваивают токарное дело. Учатся они в средней школе поселка Капотня, Ухтомского района, Московской области. Производственное обучение проходят в ремонтно-механическом цехе нефтеперерабатывающего завода.
Фото Я. Рюмкина

Фото было использовано для обложки журнала "Огонёк" за 14.12.1958 года.
supershmel | 13.02.2024 19:18
Vintorezz (13:17), это гулаг совковый дети одноразовые
kikOS | 14.02.2024 08:05
supershmel (19:18), может однотипные??
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