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14.02.2024 05:55 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0 ↓
Савойя (итал. Castel Savoia, также Савойский замок) — замок XIX века в эклектичном стиле. Расположен в коммуне Грессоне-Сен-Жан, в области Валле-д’Аоста, Италия.
Начиная с 1889 года, королева Маргарита Савойская и её супруг король Умберто I провели нескольких отпусков на вилле Маргарита, принадлежащей барону Бек-Пеккоц. Королева оказалась настолько очарована местностью, что захотела построить для себя резиденцию на одном из склонов долины потока Лис. Из места, откуда открывался панорамный вид на долину и вершины Монте-Роза.
Умберто I поначалу без восторга отнёсся к мечте супруги. Он предпочитал проводить отдых в саррском замке, где имелись прекрасные охотничьи угодья. Однако королева Маргарита проявила настойчивость и в итоге получила разрешение построить собственную резиденцию для отдыха. Проект замка был заказан архитектору Эмилио Страмуччи, который уже выполнял заказы для итальянских монархов. В частности, он занимался реконструкцией Королевского дворца в Турине и некоторых других резиденций Савойского дома.
Первый камень в основание замка был заложен на торжественной церемонии летом 1899 года. Однако королю Умберто I так и не довелось побывать в резиденции своей супруги, так как он был убит в Монце в 1900 году анархистом Гаэтано Бреши в 1904 году до завершения работ.
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