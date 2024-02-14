ещё! выкл. сиськи
14.02.2024 05:55 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Савойя (итал. Castel Savoia, также Савойский замок) — замок XIX века в эклектичном стиле. Расположен в коммуне Грессоне-Сен-Жан, в области Валле-д’Аоста, Италия.

Начиная с 1889 года, королева Маргарита Савойская и её супруг король Умберто I провели нескольких отпусков на вилле Маргарита, принадлежащей барону Бек-Пеккоц. Королева оказалась настолько очарована местностью, что захотела построить для себя резиденцию на одном из склонов долины потока Лис. Из места, откуда открывался панорамный вид на долину и вершины Монте-Роза.

Умберто I поначалу без восторга отнёсся к мечте супруги. Он предпочитал проводить отдых в саррском замке, где имелись прекрасные охотничьи угодья. Однако королева Маргарита проявила настойчивость и в итоге получила разрешение построить собственную резиденцию для отдыха. Проект замка был заказан архитектору Эмилио Страмуччи, который уже выполнял заказы для итальянских монархов. В частности, он занимался реконструкцией Королевского дворца в Турине и некоторых других резиденций Савойского дома.

Первый камень в основание замка был заложен на торжественной церемонии летом 1899 года. Однако королю Умберто I так и не довелось побывать в резиденции своей супруги, так как он был убит в Монце в 1900 году анархистом Гаэтано Бреши в 1904 году до завершения работ.
1349x1687, 537 Kb / замок, крепость, Савойя, Castel Savoia, Савойский замок, Италия, лес

замок, крепость, Савойя, Castel Savoia, Савойский замок, Италия, лес

комментариев нет
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  6
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 130340 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2024 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 157 / 258| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer