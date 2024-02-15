ещё! выкл. сиськи
15.02.2024 14:16 | интересное от KIKOs | комментарии: 0  ↓ 
Камень – материал сложный. Для придания индивидуальности изделию из него мастерам приходится попотеть. Но некоторым удаётся вдохнуть в своё творение душу.

Один из них – художник и камнерез Алексей Антонов. Родился в 1973 году в Свердловске. После окончания местного училища выпускник получил специальность «резчик по художественной обработке камня».

Некоторое время Антонов работал на заводе «Русские самоцветы». Потом открыл собственное дело – творческую мастерскую «Камнерезный дом». За время работы успел получить множество грамот и наград за участие в конкурсах и выставках. С 2002 года резчик является членом Союза художников России.

Уникальность работ камнереза, ставшего основоположником такого направления как объёмная цветная мозаика, заключается в том, что в работе не используются краски. Все элементы скульптур – разные породы камня, дополняемые благородными металлами.

Такой подход очень трудоёмкий, поскольку в глыбе камня может находиться всего один небольшой фрагмент, необходимый для создания, к примеру, радужки глаза персонажа или эфеса меча. А для его получения приходится потратить время и постараться.

Некоторое время Антонов работал на заводе «Русские самоцветы». Потом открыл собственное дело – творческую мастерскую «Камнерезный дом». За время работы успел получить множество грамот и наград за участие в конкурсах и выставках. С 2002 года резчик является членом Союза художников России.

Уникальность работ камнереза, ставшего основоположником такого направления как объёмная цветная мозаика, заключается в том, что в работе не используются краски. Все элементы скульптур – разные породы камня, дополняемые благородными металлами.

Такой подход очень трудоёмкий, поскольку в глыбе камня может находиться всего один небольшой фрагмент, необходимый для создания, к примеру, радужки глаза персонажа или эфеса меча. А для его получения приходится потратить время и постараться.

Ошибка в работе фатальна и значит конец всему замыслу. В работе над скульптурой (а мастерская создаёт и миниатюры, и фигуры до 100 кг) участвуют специалисты разных направлений – ювелиры, резчики, дизайнеры, скульпторы, мастера по металлу.

Антонов считает камень живым и уверен, что работа каменотёса никогда не станет рутинным однообразным процессом. Ведь она подразумевает раскрытие души камня.

И с этим сложно поспорить, поскольку все работы художника и его коллег экспрессивны, полны жизни и энергии.
1000x1249, 205 Kb / камень, царевна-Лебедь

камень, царевна-Лебедь

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