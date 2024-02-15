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15.02.2024 17:35 | картинки от Vintorezz | комментарии: 6  ↓ 

387x525, 33 Kb / 14 февраля, среда, котлеты, февраль, день влюбленных

14 февраля, среда, котлеты, февраль, день влюбленных

комментарии
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KIKOs | 15.02.2024 19:17
3 сентября - день прощания.. а чё было 14 февраля?
Лелик | 15.02.2024 19:26
KIKOs (19:17), среда и котлеты
KIKOs | 15.02.2024 19:32
Лелик (19:26), не было котлет, были гренки, а завтра будет холодец!!)
mr.bsa | 15.02.2024 20:31
Лелик (19:26), и Ленин такой молодой)
Лелик | 16.02.2024 00:11
KIKOs (19:32), ты повар, тебе виднее
Лелик | 16.02.2024 00:12
mr.bsa (20:31), и юный октябрь впереди
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