ещё! выкл. сиськи
15.02.2024 19:38 | картинки от KIKOs | комментарии: 7  ↓ 

720x1019, 286 Kb / берёза, берёзовый сок, девочка

берёза, берёзовый сок, девочка

комментарии
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саныч | 15.02.2024 19:57
Порвало)))
DimaS | 15.02.2024 21:02
Это ппц какой бойан времён рассвета удафкома.
mr.bsa | 15.02.2024 21:14
саныч (19:57), +1, неожиданно))
KIKOs | 15.02.2024 21:58
DimaS (21:02), и я тебе могу сказать, что здесь она была, я точно помню.. НО, не нашёл)))
DimaS | 15.02.2024 22:15
KIKOs (21:58), Да из-за тебя, гения тэгописательства, у меня постоянно повторы. И поищешь по тэгам, ну нету, а потом хуяк-с и повтор. Не далее, как сегодня:
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Опаньки, а ты самый главный тэг "стакан" не написал, чудак ты наш... Может хватит изъёбываться в тэгах?
mr.bsa | 15.02.2024 22:49
как в фильме "Джентельмены":
-Так вы его убили?:о
-Нет. Его гравитация убила.
KIKOs | 16.02.2024 00:24
DimaS (22:15), ты когда холодец готовишь, что в него добаляешь?
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