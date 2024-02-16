ещё! выкл. сиськи
16.02.2024 13:12 | прочее от KIKOs | комментарии: 6  ↓ 
У нас с утра "В мире животных"
960x1200, 202 Kb / селезень, клюв, глаз

селезень, клюв, глаз

комментарии
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gall | 16.02.2024 14:43
черный плащ? )
DimaS | 16.02.2024 14:59
> KIKOs (13:12), У нас с утра "В мире животных"

Ну не всегда же сиськами блог заваливать. Надо иногда и про холодец поговорить и про его ингредиенты.
KIKOs | 16.02.2024 15:23
DimaS (14:59), охуенная тема, поддерживаю!! При Уважаемом многие темы затрагивались, пока на свет божий не появился @. a.k.a препинатель, начальник, товарищ начальник, директор, гражданин начальник, гражданин директор..... ну, а дальше вы всё помните.
mr.bsa | 16.02.2024 15:31
KIKOs (15:23), ооооййй блять, я тя умаляю.
mr.bsa | 16.02.2024 15:34
просто помню как того о ком ты, подвели к собственной ошибке и ему было неловко, читал.
KIKOs | 16.02.2024 15:40
mr.bsa (15:34), ну шош теперь, все мы ошибки совершаем.
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