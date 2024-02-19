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19.02.2024 08:12 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Coлнeчная фотоэлектричecкая cтaнция. Пустыня Каракумы. Туркменская ССР, 1987 гoд.
1000x661, 217 Kb / СССР, верблюд, песок, Туркмения, пустыня, Каракум

СССР, верблюд, песок, Туркмения, пустыня, Каракум

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