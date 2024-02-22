ещё! выкл. сиськи
22.02.2024 08:28 | тексты от IRS12 | комментарии: 3  ↓ 
Юристы пришли к выводу, что в стишке
«У попа была собака, Он её любил, Она съела кусок мяса, Он её убил»
нельзя однозначно сказать - убил её поп или кусок мяса.
комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
Nick7rus | 22.02.2024 09:26
Если у стихотворения такой вид, то можно однозначно сказать - так как мясо написано с маленькой буквы
болт | 22.02.2024 09:40
мяса нет, собака убита, остался один поп. Значит он и виноват.
mr.bsa | 22.02.2024 10:07
Она съела кусок мяза, необязательно собака.
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  4
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 130466 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2024 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 151 / 254| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer