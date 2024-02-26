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26.02.2024 03:40 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Хоэнзальцбург — замок в городе Зальцбург, одна из крупнейших средневековых крепостей Европы. Находится на вершине горы Фестунг, на высоте 120 метров. Крепость Зальцбурга — одна из крупнейших из целиком сохранившихся средневековых крепостей Европы. Площадь крепости — 30 тыс. м&#178;.
1080x1350, 305 Kb / Замок, крепость, Австрия, Зальцбург, Хоэнзальцбург, горы

Замок, крепость, Австрия, Зальцбург, Хоэнзальцбург, горы

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