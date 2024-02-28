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28.02.2024 06:36 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Бойницкий замок
Музей в Словакии
Замок в словацком городе Бойнице. Современный вид приобрёл в конце XIX века. Сегодня в нём расположен один из наиболее посещаемых музеев страны. Входит в список национальных памятников культуры Словакии.
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Бойницкий замок, замок, Словакия, музей

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