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28.02.2024 09:39 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Собор Святого Патрика

Католический храм в Нью-Йорке, выдающийся памятник неоготики. Собор внесён в реестр национальных исторических памятников США. Это самый большой построенный в неоготическом стиле католический храм США. Собор святого Патрика является кафедральным собором архиепархии Нью-Йорка. Собор расположен на перекрёстке Пятидесятой улицы и Пятой авеню, напротив Рокфеллеровского центра.
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