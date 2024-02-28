ещё! выкл. сиськи
28.02.2024 17:32 | ссылки от KIKOs | комментарии: 4  ↓ 
Видать Андрюшенька где то в тёплых краях отдыхает, посмотрите какое хорошее отношение там к евошним братиям.

https://va.media.tumblr.com/tumblr_s9iy4yfgEF1qa1gsx.mp4

кот, отдыхает, Мурзыкин

комментарии
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DimaS | 28.02.2024 18:13
Это Туреччина, там котиков любят и уважают.
.bsa | 28.02.2024 18:52
DimaS (18:13), и что, даже пельмешки в кипяток бросать не боятся
kikOS | 28.02.2024 19:00
.bsa (18:52), не только пельмешки, даже хрен крокодила с его разрешения в кипяток опускают, после чего оживают снусмумрики. Учти этот момент в дальнейшем.
kikOS | 28.02.2024 19:04
.bsa (18:52), слушай, хрен с хреном крокодила, а как же всплывают пельмешки после жёлтой лихорадки... дилемма.
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