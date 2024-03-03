03.03.2024 05:20 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0 ↓ от Замок Пьерфон, Франция



Замок Пьерфон (фр. Chateau de Pierrefonds) — замок на юго-восточной окраине Компьенского леса (департамент Уаза), расположен между городами Компьень и Вилле-Котре.



Построен в 90-х годах XIV века на месте более ранних укреплений XII века, разрушен в XVII веке, восстановлен во второй половине XIX века. В XII веке замок принадлежал сеньорам Пьерфон из Кьерзи. От него сохранились лишь подвальные помещения. В конце XII века он переходит к королю Филиппу Августу и с этого момента становится королевским владением.

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