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03.03.2024 05:20 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0 ↓
Замок Пьерфон, Франция
Замок Пьерфон (фр. Chateau de Pierrefonds) — замок на юго-восточной окраине Компьенского леса (департамент Уаза), расположен между городами Компьень и Вилле-Котре.
Построен в 90-х годах XIV века на месте более ранних укреплений XII века, разрушен в XVII веке, восстановлен во второй половине XIX века. В XII веке замок принадлежал сеньорам Пьерфон из Кьерзи. От него сохранились лишь подвальные помещения. В конце XII века он переходит к королю Филиппу Августу и с этого момента становится королевским владением.
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