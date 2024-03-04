04.03.2024 06:37 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0 ↓ от Банн (фр. Chateau de Bannes) — средневековый замок в коммуне Бомон-дю-Перигор, во департаменте Дордонь, в регионе Аквитания, Франция. По своему типу относится к замкам на вершине.



Небольшая деревня Банн в этих местах, вероятно, существовала уже в V или VI веках. Она упоминается в жизнеописании Святого Авита.



Название замка, скорее всего, происходит от слова Banne, что на кельтском и перигорском языках означает «рог» или «пункт» и должно было обозначать это место.

Замок, крпость, Банн, Франция

