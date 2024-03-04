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04.03.2024 06:37 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Банн (фр. Chateau de Bannes) — средневековый замок в коммуне Бомон-дю-Перигор, во департаменте Дордонь, в регионе Аквитания, Франция. По своему типу относится к замкам на вершине.

Небольшая деревня Банн в этих местах, вероятно, существовала уже в V или VI веках. Она упоминается в жизнеописании Святого Авита.

Название замка, скорее всего, происходит от слова Banne, что на кельтском и перигорском языках означает «рог» или «пункт» и должно было обозначать это место.
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Замок, крпость, Банн, Франция

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