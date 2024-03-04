ещё! выкл. сиськи
04.03.2024 11:24 | интересное от KIKOs | комментарии: 0  ↓ 
Редчайший пример памятника нашему современнику - открытый в 2016 г. памятник писателю Сергею Довлатову на ул. Рубинштейна 23 - он там жил, его коммуналка до сих пор существует и там живут гастарбайтеры.
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памятник, довлатов

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