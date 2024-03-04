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04.03.2024 14:17 | ссылки от robokoteg | комментарии: 1 ↓
В 2021 году неугомонный Питер Джексон (режиссёр "Властелина Колец") добрался и до Битлов, сняв документалку "Get Back" про напряжённый и многоконфликтный процесс записи их последнего выпущенного альбома "Let It Be". Для очистки старых звукозаписей он применил технологии машинного обучения. И, заодно, прошёлся ими по "Now and Then" - старой демо-записи Леннона.
Ранее "Now and Then" пытались причесать и выпустить с другими Битлами ещё в 1995 году, но тогда оригинал не удавалось удовлетворительно очистить от шума. Но теперь, в 2023 году, таки решили записать совместную версию - живые Пол и Ринго, материалы Харрисона с попытки 95 года, восстановленный компьютером Леннон и аранжировка от Джайлза Мартина (сына продюсера Битлз, тоже ныне покойного).
Под это дело Питер Джексон снял ностальгический клип.
Спустя более полувека после распада Битлз, наконец, поставили последнюю точку.
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