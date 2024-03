04.03.2024 14:17 | ссылки от robokoteg | комментарии: 1 ↓ от



Ранее "Now and Then" пытались причесать и выпустить с другими Битлами ещё в 1995 году, но тогда оригинал не удавалось удовлетворительно очистить от шума. Но теперь, в 2023 году, таки решили записать совместную версию - живые Пол и Ринго, материалы Харрисона с попытки 95 года, восстановленный компьютером Леннон и аранжировка от Джайлза Мартина (сына продюсера Битлз, тоже ныне покойного).



Под это дело Питер Джексон снял ностальгический клип.



Спустя более полувека после распада Битлз, наконец, поставили последнюю точку.



