ещё! выкл. сиськи
05.03.2024 05:56 | тексты от IRS12 | комментарии: 0  ↓ 
В детстве мне ничего просто так не покупали:
хочешь велосипед - окончи учебный год без троек,
хочешь скейт - перекопай огород,
хочешь новый телефон - помоги бабушке сделать ремонт.
Поэтому у меня ничего не было.
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