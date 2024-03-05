ещё! выкл. сиськи
05.03.2024 10:43 | прочее от DimaS | комментарии: 3  ↓ 
Объявляю пост бобра, ой, тьху, пост добра!
Все комментарии будут мной отплюсованы (никогда такого не было и вот опять), и, надеюсь, другие плюсяторы тоже подтянутся.
800x514, 419 Kb / плюс, жириновский, бобр, бобёр

плюс, жириновский, бобр, бобёр

комментарии
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Nick7rus | 05.03.2024 10:55
И минусаторы
Gariy | 05.03.2024 11:33
Пост - хуйня
.bsa | 05.03.2024 11:39
1й бобёр пошёл.
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