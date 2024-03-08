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08.03.2024 05:43 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Замок Эльц
Достопримечательность
Замок в земле Рейнланд-Пфальц близ Виршема в долине реки Эльцбах, отделяющей Майфельд от предгорьев Айфеля. Замок Эльц считается наряду с замком Бюрресхайм единственным сооружением в Айфеле, которое никогда не подвергалось захвату и не было разгромлено. Замок уцелел даже во время войн XVII и XVIII вв. и потрясений Французской революции.
1080x1349, 454 Kb / Замок, крепость, Замок Эльц, Эльц, Германия

Замок, крепость, Замок Эльц, Эльц, Германия

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