ещё! выкл. сиськи
08.03.2024 09:46 | прочее от IRS12 | комментарии: 7  ↓ 
mi 11 ultra дистанция 6 метров
1562x2777, 415 Kb / Новосибирск, утки, река ,1-я Ельцовка

Новосибирск, утки, река, 1-я Ельцовка

комментарии
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.bsa | 08.03.2024 11:26
Таких запустить) BLOG:)104837
Лелик | 08.03.2024 11:57
.bsa (11:26), слишком дорого будет
.bsa | 08.03.2024 17:25
Лелик (11:57), для Новосиба?) думаю там (птички) круче будут.
Polina | 08.03.2024 19:16
наблюдаю тот факт, что утки себя более комфортно чувствуют в самых грязных местах. если вода, то самая тухлая, мерзопакостная лужа будет им милее всего. если снег, то самый жёлтый, серый, грязный. если пруд, или болото, то такое, в котором даже рогоз стыдится расти толком. зато, при всём этом, их яйца обладают невероятной крепостью, а сами птицы сногсшибательным иммунитетом! когда была в питере, на мосту стояла желанном, так там утки дикие ютились именно на самом грязном месте. у меня тоже утки есть, так вот они такие места предпочитают, что даже я промолчу..
болт | 08.03.2024 19:28
Polina (19:16), Вспомни во что они превращают летом любое пространство. Они выедают всю растительность и немедленно засирают всё. В загоне зимой самая грязь и вонь у уток.
Мы их год всего держали. Но впечатлений хватило.
Да, жрут они как не в себя.
Лелик | 08.03.2024 19:51
.bsa (17:25), я про тех, что с макияжем
.bsa | 08.03.2024 22:21
Лелик (19:51), пусть с макияжем, полагаюсь на твой вкус
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