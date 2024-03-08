ещё! выкл. сиськи
08.03.2024 12:06 | прочее от Vintorezz | комментарии: 10  ↓ 
Алла Пугачева и Борис Моисеев на репетиции. СССР, 1983 год.
960x1179, 207 Kb / Алла Пугачева, Борис Моисеев, ч/б

Алла Пугачева, Борис Моисеев, ч/б

комментарии
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болт | 08.03.2024 14:09
всегда поражался, почему люди написавшие стишок, спевшие песенку, сплясавшие, или сыгравшие роль, считают себя мессиями способными давать советы космического масштаба. И, как потом оказывается, космической же глупости.
Polina | 08.03.2024 14:58
болт (14:09), охуевшие потому что! )
Vintorezz | 08.03.2024 16:50
болт (14:09), каждый человек может считать себя мессией или кем угодно)))))
.bsa | 08.03.2024 17:11
болт (14:09), есть пример?
Vintorezz | 08.03.2024 18:23
Есть ещё такое явление, когда человек успешный в какой то одной области, начинает довать советы по остальным областям, где он ничего не понимает.
болт | 08.03.2024 19:19
.bsa (17:11), Есть, правда не очень приятный. Случилось мне быть на концерте Махмуда Эсамбаева. ну так вот, танцевал он действительно неплохо, хорошо даже, но не долго. Потом принесли ему стул на сцену, он сел и начал учить всех жизни. И вот народ потянулся к выходу и потерялось настроение всё от самого действа.
Но был и другой случай, когда люди в слезах из зала выходили.
Приехал Спартак Мишулин со спектаклем про Карлсона. Я на спектакль не пошел, жена с маленьким, тогда, сыном пошли, а я в фойе остался. Ну кончился спектакль, смотрю, люди из зала потянулись и все в соплях. Взрослые. Я в зал, сын перед этим руку сломал, на спектакль в гипсе пошел. Забегаю, а там на сцене сидит очень пожилой и не очень здоровый мужик и вокруг него дети, разных возрастов. И он им всем что-то говорит, фотографируется с ними, автографы раздает. И мой ребенок рядом. Он ему на гипсе расписался.
То есть тоже с людьми говорит, но уже по- другому.
болт | 08.03.2024 19:23
Polina (14:58), может мы сами позволяем им так вести себя с нами?
Agasfer | 08.03.2024 20:20
болт (14:09), меня поражает, как актер/актриса, сыгравший/-шая хорошо в хорошем фильме, в интервью после фильма начинает городить чушь. Даже думаю иногда - а он/она ли это?
Vintorezz | 08.03.2024 20:59
Agasfer (20:20), актёр говорит текст который ему написали, и кривляется так как сказал режиссёр, что ты от него хочешь услышать, он же не учёный не поэт и не философ и даже обычно не очень умный.
supershmel | 08.03.2024 22:31
ля пожилая затейница
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