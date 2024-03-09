ещё! выкл. сиськи
09.03.2024 09:22 | интересное от nihil777 | комментарии: 3  ↓ 
Усадьба Чернышевых в Яропольце — бывшее родовое имение графов Чернышевых в селе Ярополец Волоколамского городского округа. В XIX веке усадьба Чернышевых считалась одной из самых богатых в Подмосковье.

В наши дни поместье с придворным парком является объектом культурного наследия России федерального значения.
1280x721, 162 Kb / усадьба, Чернышовы, Ярополец

усадьба, Чернышовы, Ярополец

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
болт | 09.03.2024 09:28
Это старое фото? Вроде я там леса видел ?
nihil777 | 09.03.2024 09:30
парк такой же заброшенный как и усадьба. Сделано монументально. Ландшафтный дизайн парка вызывает восхищение, несколько ярусов, на последнем из которых пруд, на берегу которого вековые сосны. Если бы был хозяин, было бы не хуже Петергофа.
nihil777 | 09.03.2024 09:30
болт (09:28), вчера. моё.
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  4
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 130669 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2024 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 148 / 258| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer