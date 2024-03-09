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09.03.2024 11:27 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Фишеринг — средневековый замок в северной части города Людингхаузен в административном округе Мюнстер в земле Северный Рейн-Вестфалия, Германия. По своему типу относится к замкам на воде. В XVI веке комплекс был почти полностью перестроен, однако сохранил функции сильной крепости
1080x1350, 249 Kb / Замок, крепость, Германия, Фишеринг, ров, вода

Замок, крепость, Германия, Фишеринг, ров, вода

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