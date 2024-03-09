ещё! выкл. сиськи
09.03.2024 14:44 | тексты от KIKOs | комментарии: 4  ↓ 
Если вы хотите в чём-то
разбираться, но не разбираетесь,
начните разбираться - и вы
разберётесь.
комментарии
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болт | 09.03.2024 16:54
а как же википедия?
nifeus | 09.03.2024 18:00
можно дать денег и за тебя разберутся.
nihil777 | 09.03.2024 19:02
nifeus (18:00), строительство собственного дома опровергло это утверждение
nifeus | 09.03.2024 19:34
nihil777 (19:02), ну если искать неадекватов то да.
А так в строительстве дома ничего сложного нет. Можно в одно лицо построить.
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