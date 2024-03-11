ещё! выкл. сиськи
11.03.2024 09:49 | прочее от Vintorezz | комментарии: 4  ↓ 
Служебная собака подразделения сил специального назначения Германии во время тренировки
1100x700, 160 Kb / собака, тренировка, спецназ, Германия, рюкзак, бассейн

собака, тренировка, спецназ, Германия, рюкзак, бассейн

комментарии
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Лелик | 11.03.2024 09:52
Вот это тренировка? Так крутить хвостом, не каждая собака сможет! Вышла на глис.
Polina | 11.03.2024 16:29
вот он охуевший по жизни от таких тренировок
supershmel | 11.03.2024 19:45
Лелик (09:52), "увидел" сзади вояку в шлеме который собаку держит как бы наверх и душит) не могу развидеть теперь
Polina | 11.03.2024 20:06
а если бы была возможность у тыей псины нам всем высказать и что-нить сделать за всё, за это вот!.. ох и бедно выглядели бы
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