ещё! выкл. сиськи
11.03.2024 11:32 | сиськи от KIKOs | комментарии: 4  ↓ 
вроде подобное было но как искать, чёрт возьми не пойму..
854x1280, 102 Kb / палец, во рту, постель, Margo Dumas

палец, во рту, постель, Margo Dumas

комментарии
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garry_stanis | 11.03.2024 13:34
Google не дает ссылок на этот блог- значит дублей нет. А дамочку не отучили от соски в детстве. Надо было горчицей палец намазать.
Polina | 11.03.2024 15:58
garry_stanis (13:34), может наоборот не додунЯнькали, теперь вот компенсирует уже во взрослости )
я заметила такой вот момент, что многие женщины, которым в юности запрещали короткие юбчонки и макияж, будучи уже зрелыми тётями, с лишним весом, целлюлитом и одряблостями, одевают всё это дорвавшись наконец-то, освободившись от родительского давления. выглядит удручающе, но им вот кажется, что просто супер. этот момент многого касается, не только женщин, не только одежды
supershmel | 11.03.2024 19:43
Polina (15:58), ну хз обратное заметил по одноклассницам. что их мамы в нулевых под полушалав одевались, что их дочки в школе. потом с годами ничего не изменилось. этот момент многого касается не только арбуза не только капусты)
Polina | 11.03.2024 20:02
supershmel (19:43), а это потому что их мамы будучи уже взрослыми тётями, так одевались. у детей сканируется поведение и внешний вид родителей (не у всех) на всю жизнь. вот если бы мать выглядела прилично, тогда девочки позабавились бы по юности, да и оставили это, честь имея. но у них не было другого примера зрелой личности, поэтому ...
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