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17.03.2024 06:16 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Мел Гибсон, Джо Пеши хвастающий заветной статуэткой, и заглянувший на огонёк Фрэнк Винсент на закулисном фото со съёмок фильма "Смертельное оружие 3" (1992). В оригинальном сценарии героя Пеши (болтливого и немного раздражающего Лео Гетца) не должно было быть в триквеле, его отсутствие объяснялось банальным переездом. Но постановщик Ричард Доннер настоял на его возвращении к роли дальнего плана, а Гибсон с Гловером поддержали эту идею.
736x614, 89 Kb / Мел Гибсон, Смертельное оружие, Оскар, статуэтка

Мел Гибсон, Смертельное оружие, Оскар, статуэтка

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