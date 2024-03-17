17.03.2024 06:16 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0 ↓ от Мел Гибсон, Джо Пеши хвастающий заветной статуэткой, и заглянувший на огонёк Фрэнк Винсент на закулисном фото со съёмок фильма "Смертельное оружие 3" (1992). В оригинальном сценарии героя Пеши (болтливого и немного раздражающего Лео Гетца) не должно было быть в триквеле, его отсутствие объяснялось банальным переездом. Но постановщик Ричард Доннер настоял на его возвращении к роли дальнего плана, а Гибсон с Гловером поддержали эту идею.

Мел Гибсон, Смертельное оружие, Оскар, статуэтка

