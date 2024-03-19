ещё! выкл. сиськи
19.03.2024 06:34 | тексты от IRS12 | комментарии: 0  ↓ 
Поехал к родственникам в деревню, иду по улице в местный магазинчик, мне навстречу мужик идёт, лет 30, и вдруг садится на корточки, раскрывает руки и орет: «Братуха!».
Тут из двора выбегает огромный белый гусь и мужику в объятья.
Охуел я тогда знатно.
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