ещё! выкл. сиськи
20.03.2024 17:54 | тексты от KIKOs | комментарии: 0  ↓ 
Обсуждали «американскую
мечту», и спросили у парня из
Германии, есть ли «немецкая
мечта»?
Тот ответил: - Была. Но она
никому не понравилась.
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