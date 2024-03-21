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21.03.2024 06:43 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Замок Эшфорд
Замок Эшфорд (англ. Ashford Castle) — один из замков Ирландии, расположенный в графстве Мейо и построенный в викторианском стиле. На сегодняшний день является гостиницей.
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Замок, крепость, Ирландия, мост, катер, Эшфорд

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