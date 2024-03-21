ещё! выкл. сиськи
21.03.2024 13:59 | сиськи от KIKOs | комментарии: 2  ↓ 

1170x1453, 240 Kb / тату, рояль

тату, рояль

комментарии
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nihil777 | 21.03.2024 14:52
Извините за занудство, это пианино. Можно собирательный образ указать - фортепиано, но не рояль.
KIKOs | 21.03.2024 16:35
nihil777 (14:52), не нуди.. с телефона не видно.
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