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28.03.2024 12:04 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Малогабаритный цветной телевизор "Видеопокет". Продукция производственного объединения "Катион". Город Хмельницкий. Украинская ССР. 1988
862x900, 89 Kb / Телевизор, антенна, ссср, халат

Телевизор, антенна, ссср, халат

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